В полиции рассказали, сколько людей пришли на Майдан и на Банковую
В акции "Красные линии для Зеленского" на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье приняли участие 8 тысяч человек. На митинге, который проходит на Банковой вечером, присутствуют около 2 тысяч человек.
Источник: полиция Киева
Дословно: "Анонсированное сегодня мероприятие на столичном Майдане Независимости закончилось. В нем приняли участие около 8 тысяч граждан.
Во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство.
Сейчас под Офисом президента на ул. Банковой массовые мероприятия продолжаются. В настоящее время в них принимают участие около 2 тысяч человек".
Детали: В полиции добавили, что в центре Киева несут службу полицейские, нацгвардийци и сотрудники ГСЧС. Всего в течение дня на охрану правопорядка в Киеве заступило полторы тысячи правоохранителей.
Чтобы не допускать конфликтных ситуаций, на акции работают представители полиции диалога.
Что было раньше: В воскресенье на Майдане Независимости прошла акция "Красные линии для Зеленского", участники которой хотели обозначить "красные линии" для президента перед встречей "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря.
С 19 часов на Банковой проходит митинг, участники поставили несколько палаток и намерены остаться на ночь.