В полиции рассказали, сколько людей пришли на Майдан и на Банковую

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Воскресенье, 8 декабря 2019, 20:29

В акции "Красные линии для Зеленского" на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье приняли участие 8 тысяч человек. На митинге, который проходит на Банковой вечером, присутствуют около 2 тысяч человек.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Анонсированное сегодня мероприятие на столичном Майдане Независимости закончилось. В нем приняли участие около 8 тысяч граждан.

Во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство.

Сейчас под Офисом президента на ул. Банковой массовые мероприятия продолжаются. В настоящее время в них принимают участие около 2 тысяч человек".

Детали: В полиции добавили, что в центре Киева несут службу полицейские, нацгвардийци и сотрудники ГСЧС. Всего в течение дня на охрану правопорядка в Киеве заступило полторы тысячи правоохранителей.

Чтобы не допускать конфликтных ситуаций, на акции работают представители полиции диалога.

Что было раньше: В воскресенье на Майдане Независимости прошла акция "Красные линии для Зеленского", участники которой хотели обозначить "красные линии" для президента перед встречей "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря.

С 19 часов на Банковой проходит митинг, участники поставили несколько палаток и намерены остаться на ночь.

Украинская правда
Темы: полиция акции Киев


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