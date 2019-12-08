Участники акции под ОП будут дежурить до вечера понедельника или бессрочно

Участники митинга у Офиса президента намерены дежурить до вечера понедельника, но допускают преобразования акции в бессрочную.

Источник: Громадське, полиция Киева

Детали: Организаторы акции сообщили, что будут дежурить под Офисом президента до вечера понедельника и подобные акции пройдут в других городах Украины.

Они добавили, что акция превратится в бессрочную, если президент Владимир Зеленский во время переговоров в "нормандском формате" в понедельник в Париже "примет условия Путина".

Прямая речь сокоординатора "Движения сопротивления капитуляции" Михаила Басараба: "Сегодня мы плечо для Зеленского, на которое он может опереться. Пусть, когда его будут завтра в Париже склонять к подыгрыванию России, скажет: "Я с этим не могу возвращаться в Украину"".

Детали: Он подчеркнул, что акция под ОП не против президента, а за сохранение интересов Украины.

Вместе с тем, в 22:30 полиция Киева сообщила, что под Офисом президента продолжается акция, в которой принимает участие около тысячи человек.

"Правоохранители продолжают следить за порядком и призывают организаторов и участников соблюдать режим тишины и установленных правил поведения", - говорится в сообщении.

Что было раньше: В воскресенье на Майдане Независимости прошла акция "Красные линии для Зеленского", участники которой хотели обозначить "красные линии" для президента перед встречей "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря.

С 19 часов на Банковой проходит митинг, участники поставили несколько палаток и сцену.