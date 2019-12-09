Под завалами колледжа в Одессе ночью нашли еще два тела

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса при разборе завалов в результате пожара спасатели нашли еще два тела. Таким образом, число погибших возросло до 12-ти.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "9 декабря в 00.35 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 05.15 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека".

Детали: Из 30 пострадавших в больницах остается 9 человек.

В ведомстве напомнили, что 4 декабря одна из пострадавших в результате пожара умерла в больнице, 5 декабря тело 1 погибшего было обнаружено во время проведения поисковых работ, 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших.

7 декабря во время разбора завалов обнаружены тела 3 человек, а в больнице от травм, полученных во время ликвидации последствий пожара, умер спасатель.

К работам по ликвидации последствий пожара привлечены 275 человек и 41 единица техники. Продолжаются аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

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