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"Варта на Банковой": часть митингующих ночевали под ОПУ, приходят новые люди

Понедельник, 9 декабря 2019, 08:26
Варта на Банковой: часть митингующих ночевали под ОПУ, приходят новые люди

Под Офисом президента продолжается акция "Варта на Банковой"с требованием к президенту Владимиру Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов государства на переговорах лидеров стран "Нормандского формата" в Париже.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Часть пришедших на акцию в воскресенье вечером ночевали в палатках, разбитых перед зданием Офиса президента.

Утром 9 декабря к месту проведения акции начинают прибывать люди. Они намерены продолжать акцию до конца саммита "нормандской четверки".

 
Скриншот с facebook  Михайло Басараб

Правительственный квартал охраняют бойцы спецподразделения полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Обстановка в районе проведения акции спокойная.

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Предыстория:

  • Ориентировочно в 16:00 (по Киеву) 9 декабря в Париже начнется встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ).
  • 8 декабря на Майдане Независимости прошла акция "Красные линии для Зеленского", участники которой хотели обозначить "красные линии" для президента перед встречей "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря.
  • С 19 часов 8 декабря на Банковой проходит митинг, участники поставили несколько палаток и сцену. 

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Темы: Офис президентаакции
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