"Варта на Банковой": часть митингующих ночевали под ОПУ, приходят новые люди

Под Офисом президента продолжается акция "Варта на Банковой"с требованием к президенту Владимиру Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов государства на переговорах лидеров стран "Нормандского формата" в Париже.



Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Часть пришедших на акцию в воскресенье вечером ночевали в палатках, разбитых перед зданием Офиса президента.

Утром 9 декабря к месту проведения акции начинают прибывать люди. Они намерены продолжать акцию до конца саммита "нормандской четверки".



Правительственный квартал охраняют бойцы спецподразделения полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



Обстановка в районе проведения акции спокойная.



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