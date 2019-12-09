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СБУ: С начала года за коррупцию посадили 4 прокуроров

Понедельник, 9 декабря 2019, 09:23
СБУ: С начала года за коррупцию посадили 4 прокуроров

Служба безопасности Украины сообщает, что с начала года за коррупцию 4 прокуроров посадили и еще 7 уволили с занимаемых должностей.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "С начала 2019 года по материалам спецподразделений по борьбе с коррупцией и оргпреступностью осуждены 4 прокуроров, уволены с занимаемых должностей 7 должностных лиц".

Детали: Всего с начала года было начато 10 уголовных производств по ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК. 

 

О подозрении в коррупционных правонарушениях сообщили 11 работникам органов прокуратуры, в том числе 3 руководителям.

Отмечается, что в целом злоумышленники получили неправомерной выгоды на миллион гривен. 

В частности, начальник одной из местных прокуратур Кировоградской области требовал $2 тысячи от государственного регистратора за закрытие дела по незаконному отчуждению недвижимости.

 

Сотрудник местной прокуратуры с Херсонщины хотел деньги за рассмотрение уголовного производства по упрощенной процедуре и применение более мягкого наказания.

Прокурор Киевской местной прокуратуры за $5 тысяч обещал обвиняемому в краже киевлянину изменить реальный срок заключения на условный срок наказания. 

 

Двое прокуроров местной прокуратуры Полтавской области за $5 тысяч обещали предпринимателю смягчить квалификацию якобы совершенного им преступления.

В Черкасской области прокурор "погорел" на взятке за сокрытие факта хищения бюджетных средств.

На Запорожье прокурор одной из местных прокуратур угрожал фермеру уголовной ответственностью за якобы незаконное получение земли и требовал $10 тысяч.

В СБУ напомнили, что за совершенные уголовные преступления злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности и конфискация имущества.

Украинская правда
Темы: СБУпрокуратуравзятка
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