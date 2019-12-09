Трое детей отравились, один умер на Черниговщине
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Понедельник, 9 декабря 2019, 11:33
На Черниговщине трое школьников отравились неизвестным веществом, 9-летний мальчик умер.
Источник: Департамент по вопросам гражданской защиты Черниговской обладминистрации
Дословно: "В с. Стахорщина Новгород-Северского района в 15:57 8 декабря в результате употребления неизвестного вещества трудно отравились трое мальчиков: Николай, 2005 года рождения; Андрей, 2007 года рождения и Михаил 2010 года".
Детали: В 16:30 детей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы. 9-летний Михаил в 18:16 умер.
Вечером двух других пострадавших перевели в областную детскую больницу.
Что именно употребляли дети, пока неизвестно.
Обстоятельства трагедии выясняются.
По данному факту открыли уголовное производство.
Украинская правда
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