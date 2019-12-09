Трое детей отравились, один умер на Черниговщине

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Понедельник, 9 декабря 2019, 11:33

На Черниговщине трое школьников отравились неизвестным веществом, 9-летний мальчик умер.

Источник: Департамент по вопросам гражданской защиты Черниговской обладминистрации

Дословно: "В с. Стахорщина Новгород-Северского района в 15:57 8 декабря в результате употребления неизвестного вещества трудно отравились трое мальчиков: Николай, 2005 года рождения; Андрей, 2007 года рождения и Михаил 2010 года".

Детали: В 16:30 детей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы. 9-летний Михаил в 18:16 умер.

Вечером двух других пострадавших перевели в областную детскую больницу.

Что именно употребляли дети, пока неизвестно.

Обстоятельства трагедии выясняются.

По данному факту открыли уголовное производство.

Украинская правда
Темы: Черниговская область дети


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