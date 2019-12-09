К Путину и Зеленскому могут присоединиться представитель "Нафтогаза" и министр – ОП
В двусторонней встрече президентов Украины и России 9 декабря от украинской стороны могут принимать участие глава Минэнерго Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Источник: заявление заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, "Интерфакс-Украина"
Дословно Тимошенко: "Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются".
Детали: Кроме того, Тимошенко подтвердил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится 9 декабря после переговоров в "нормандском формате".
Что было раньше: 9 декабря "Европейская правда" из своих источников узнала, что двусторонняя встреча президентов Украины и России в Париже согласована и по плану состоится уже после мероприятий в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция).
Встреча в "нормандском формате" начнется в понедельник в 17.00 (по Киеву). По графику встреча растянется на 3 часа, однако в ОП не берутся прогнозировать сколько могут продолжаться переговоры.
В состав российской делегации входят: глава Минэнерго России Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков.
Российское издание "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник пишет, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президента Украины и РФ.
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Предыстория:
- Для Путина и Зеленского это будет первая личная встреча, ранее лидеры четырежды говорили по телефону – в июле, августе, сентябре и ноябре.
- Как ожидается, российский и украинский лидеры в двустороннем формате могут обсудить разные вопросы, в том числе проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.
- В частности, речь может идти о продлении контракта о транзите газа, срок которого истекает 1 января 2020 года.