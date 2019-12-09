Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы назвали топ-3 городов страны по уровню возможностей и свобод

Понедельник, 9 декабря 2019, 13:14
Украинцы назвали топ-3 городов страны по уровню возможностей и свобод

Украинцы назвали Житомир, Ивано-Франковск и Винницу лучшими городами по уровню возможностей и свобод.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института 

 

Детали: Города оценивали по 9 параметрам: возможность свободно выражать свои мысли, свободно передвигаться всеми частям города, возможность включаться в процесс формирования решений в городе, разнообразно проводить досуг, получать качественное образование, самореализовываться и заниматься предпринимательской деятельностью, получать достаточно денег за свою работу, свободно реализовать свои духовные потребности.

Значение индекса колеблется от 1 до 5, где 1 означает "ужасно", а 5 – "отлично".

Опрос проводился 6 сентября – 10 октября во 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе.

Выборка включала 19200 респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 67,7%.

"Украинская правда" в Threads

Темы: опросместная властьЖитомирИвано-ФранковскВинница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
опрос
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Украинцы на 80% доверяют Зеленскому и на 95% – ВСУ
Почти треть россиян поддерживают действия Пригожина – опрос
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: