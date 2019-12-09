Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России до 2 лет колонии осудили украинского экс-министра

Понедельник, 9 декабря 2019, 14:25
В России до 2 лет колонии осудили украинского экс-министра

Московский городской суд приговорил экс-депутата Верховной Рады, экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на российское посольство, к 2 годам колонии общего режима.

Источник: Генпрокуратура РФ

Дословно: "Суд приговорил Рудьковского к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".

Детали: Приговор еще не вступил в силу. 51-летнего Рудьковского осудили в РФ за ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений).

В РФ считают, что "вечером 14 июня 2014 года Рудьковский, являясь народным депутатом Верховной Рады, совместно с неустановленными лицами, из числа активистов украинских националистических организаций, принял участие в нападении на российское посольство, расположенное в Украине в г. Киев".

В России интерпретировали цель нападения, как "осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами".

Также там заявляют, что действия Рудьковского и других лиц, которые нарушили нормальный порядок работы посольства, причинили имущественный ущерб МИДу РФ на общую сумму более 14,8 млн рублей.

Рудьковский занимал пост министра транспорта в 2006-2007 гг., когда президентом был Виктор Ющенко, а премьером - Виктор Янукович.

Напомним:

  • Рудьковский был заочно арестован в РФ 26 мая 2016 года по делу о нападении на российское посольство в Киеве.
  • 28 сентября 2018 года он был задержан в Москве и помещен под стражу.
  • Адвокаты утверждают, что их подзащитный не скрывался от следствия и ничего не знал о возбуждении против него уголовного дела.
  • Во время ареста Рудьковский находилсяна стационарной комплексной психиатрической экспертизе в институте им.Сербского.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиятюрьматранспортУкраинаКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Росcия
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: