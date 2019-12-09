В России до 2 лет колонии осудили украинского экс-министра

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Понедельник, 9 декабря 2019, 15:25

Московский городской суд приговорил экс-депутата Верховной Рады, экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на российское посольство, к 2 годам колонии общего режима.

Источник: Генпрокуратура РФ

Дословно: "Суд приговорил Рудьковского к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".

Детали: Приговор еще не вступил в силу. 51-летнего Рудьковского осудили в РФ за ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений).

В РФ считают, что "вечером 14 июня 2014 года Рудьковский, являясь народным депутатом Верховной Рады, совместно с неустановленными лицами, из числа активистов украинских националистических организаций, принял участие в нападении на российское посольство, расположенное в Украине в г. Киев".

В России интерпретировали цель нападения, как "осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами".

Также там заявляют, что действия Рудьковского и других лиц, которые нарушили нормальный порядок работы посольства, причинили имущественный ущерб МИДу РФ на общую сумму более 14,8 млн рублей.

Рудьковский занимал пост министра транспорта в 2006-2007 гг., когда президентом был Виктор Ющенко, а премьером - Виктор Янукович.

Напомним:

  • Рудьковский был заочно арестован в РФ 26 мая 2016 года по делу о нападении на российское посольство в Киеве.
  • 28 сентября 2018 года он был задержан в Москве и помещен под стражу.
  • Адвокаты утверждают, что их подзащитный не скрывался от следствия и ничего не знал о возбуждении против него уголовного дела.
  • Во время ареста Рудьковский находилсяна стационарной комплексной психиатрической экспертизе в институте им.Сербского.

Украинская правда
Темы: Росcия тюрьма транспорт Украина Кабинет министров


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