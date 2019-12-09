США отказывают во въезде почти каждому второму украинцу

Соединенные штаты Америки почти в половине случаев отказывают украинцам, решившим временно посетить страны.

Источник: Отчет Бюро Госдепартамента США

Детали: Согласно данным Госдепа уровень отказов для украинцев составляет 45,06%. Для наших соседей поляков это уровень значительно ниже – 2,76%, белорусов – 21,93%, словаков – 11,99%, румын – 9,11%, россиян – 15,19%.

Виза B-1 / B-2 – виза США, которая выдается иностранным гражданам, которые отправляются в США на временное пребывание по делам бизнеса, отдыха или лечения.

Виза не гарантирует въезда в страну, а позволяет ее владельцу прибыть в пункт пересечения границы США и обратиться за разрешением на въезд.

Инспектор иммиграционной службы в пункте пересечения границы определяет, может ли владелец визы въехать в Соединенные Штаты и срок пребывания иностранного гражданина в стране.