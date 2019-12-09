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"Венецианка" похвалила очищение судейского самоуправления в реформе Зеленского

Понедельник, 9 декабря 2019, 16:12

Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия, в целом положительно оценила положения закона "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления "№ 193-IX, касающиеся очищения органов судейского управления.

Об этом говорится в статье "Очищай медленно: что понравилось и что возмутило "Венецианку" в судебной реформе Зеленского", в которой проанализирован вывод Венецианской комиссии.

В частности, комиссия положительно оценила привлечение международных экспертов в работе конкурсной комиссии в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) и очищение Высшего совета правосудия (ВРП) от нечестных членов через Этическую комиссию.

По мнению "Венецианки", участие международных экспертов повышает "общественное доверие к судебной власти и может помочь преодолеть "корпоративизм", когда недобросовестные судьи сдерживают очищение судов.

"Комиссия отметила, что такой подход соответствует предыдущим выводам комиссии о важности привлечения международных экспертов в условиях Украины и предоставления им ключевой роли, в частности в процессе отбора судей Высшего антикоррупционного суда", - говорится в статье.

Темы: ЕСреформыЗеленскийсуд
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