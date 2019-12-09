Двое заключенных сбежали из колонии на Житомирщине

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Понедельник, 9 декабря 2019, 18:10

Из Райковской исправительной колонии на Житомирщине сбежали двое осужденных, которых теперь разыскивает полиция.

Источник: Полиция Житомирской области

Дословно: "Место отбывания наказания самовольно оставил Моисеенко Николай Николаевич, 07.08.1980 г.р., уроженец с. Маркуша Бердичевского района, проживающий в с. Большая Фосня Овручского района. Мужчина был осужден по ч.3 ст. 185 (кража) УК Украины".

"Также среди разыскиваемых – Мазуренко Геннадий Павлович, 20.03.1985 г.р., уроженец с. Заболочье Радомышльского района. В 2017 году был осужден за преступление, предусмотренное ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)"

Детали: Приметы Моисеенко: рост 160 см, волосы темно-русые с проседью, глаза серые. Был одет в серую куртку.

 
Геннадий Мазуренко
 
Николай Моисеенко 

Украинская правда


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