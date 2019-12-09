Гончарук хочет измерить качество Интернета во всех соцобъектах

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Понедельник, 9 декабря 2019, 18:52

Премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что его правительство уже до конца текущего года будет знать о качестве интернета во всех социальных объектах.

Источник: пост главы "правительства технократов" в Facebook

Прямая речь: "В сотрудничестве со всеми министерствами и другими органами исполнительной власти Минцифра активно собирает информацию на собственном официальном сайте. Каждое ведомство направляет письмо-инструкцию в учреждение, находящееся в его подчинении.

Более того, еще раньше в Минцифры запустили онлайн-сервис, позволяющий абсолютно всем гражданам страны оставить отзыв об имеющемся подключении к интернету или в школах, то у себя дома. Скорость соединения определяется автоматически, достаточно лишь зайти на сайт и пройти экспресс-тест со своего компьютера или смартфона".

Детали: Гончарук отмечает, что правительство уже имеет официальную статистику по подключению к интернету украинских школ. На очереди – детсады, библиотеки, больницы, ЦНАП, музеи и другие объекты. По его словам, это позволит эффективно использовать бюджетные средства на подключение к широкополосному доступу важных социальных объектов.

Почему это важно: По мнению Гончарука, современный и скоростной интернет в больницах, учебных заведениях или оказание услуг позволит украинцам получать более качественные услуги, а гражданам – не терять связь с государством и друг с другом.

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Украинская правда
Темы: Кабинет министров интернет


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