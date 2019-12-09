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Расследование вмешательства России в выборы оправданно и непредвзято – доклад Минюста США

Понедельник, 9 декабря 2019, 21:30
Расследование вмешательства России в выборы оправданно и непредвзято – доклад Минюста США

Министерство юстиции опубликовало доклад, в котором утверждается безосновательность заявлений президента США Дональда Трампа о предвзятости руководства ФБР в расследовании вмешательства России в выборы 2016 года в США.

Источник: CNN

Детали: В докладе не было обнаружено "документальных или свидетельских доказательств того, что политическая ангажированность или ненадлежащая мотивация повлияли на решения" начать расследование.

Также опровергаются заявления Трампа, что ФБР незаконно шпионило за его кампанией.

Отмечается, что хоть ФБР и правильно начало расследование, есть серьезные ошибки в том, каким именно образом агентство проводило расследование.

Расследование инициировал генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Горовиц в начале 2018 года по запросу бывшего генерального прокурора Трампа. В нем фигурируют советники Трампа во время кампании 2016 года, в том числе скандальный Пол Манафорт.

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Украинская правда
Темы: СШАРосcиявиборы
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