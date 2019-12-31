Зеленский предлагает национальную идею

Президент Владимир Зеленский считает, что в новом году Украине нужно жить единой страной не эпизодически, а ежедневно.

Источник: новогоднее поздравление главы государства

Прямая речь: "...кресты на могилах солдат, что в Тернополе, что в Кривом Роге не соревнуются в патриотизме. Когда вернулись наши моряки и пленные, мы плакали от счастья все... Мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей.

Научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково. Это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где не важно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен? И если мы видим будущее одинаково - это должно нас объединить".