КНДР отказалась от моратория на запуск ядерных ракет — NYT

В КНДР решили не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия.

Источник: Лидер КНДР Ким Чен Ын, перадае The New York Times

Детали: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 31 декабря, что его страна больше не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет.

Ким Чен Ын также заявил, что "в ближайшем будущем" мир станет свидетелем новой стратегического оружия.

Напомним: