КНДР отказалась от моратория на запуск ядерных ракет — NYT

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Среда, 1 января 2020, 04:10

В КНДР решили не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия.

Источник: Лидер КНДР Ким Чен Ын, перадае The New York Times

Детали: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 31 декабря, что его страна больше не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет.

Ким Чен Ын также заявил, что "в ближайшем будущем" мир станет свидетелем новой стратегического оружия.

Напомним:

  • КНДР с 2017 года не проводила испытания ракет большой дальности и ядерного оружия.

Темы: КНДР ядерное оружие


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