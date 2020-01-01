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КНДР отказалась от моратория на запуск ядерных ракет — NYT

Среда, 1 января 2020, 03:10
КНДР отказалась от моратория на запуск ядерных ракет — NYT

В КНДР решили не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия.

Источник: Лидер КНДР Ким Чен Ын, перадае The New York Times

Детали: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 31 декабря, что его страна больше не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет.

Ким Чен Ын также заявил, что "в ближайшем будущем" мир станет свидетелем новой стратегического оружия.

Напомним:

  • КНДР с 2017 года не проводила испытания ракет большой дальности и ядерного оружия.

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Темы: КНДРядерное оружие
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