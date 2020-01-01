КНДР отказалась от моратория на запуск ядерных ракет — NYT
Среда, 1 января 2020, 03:10
В КНДР решили не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия.
Источник: Лидер КНДР Ким Чен Ын, перадае The New York Times
Детали: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 31 декабря, что его страна больше не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет.
Ким Чен Ын также заявил, что "в ближайшем будущем" мир станет свидетелем новой стратегического оружия.
Напомним:
- КНДР с 2017 года не проводила испытания ракет большой дальности и ядерного оружия.