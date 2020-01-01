В Украине подросла минималка и соцпомощь семьям с приемными детьми

С 1 января минимальная заработная плана увеличится на 550 гривен и составит 4723 грн.

Источник: закон о Госбюджете Украины на 2020 год, пишет Hromadske, министр соцполитики Юлия Соколовская

Детали: Прожиточный минимум останется таким же, как и в декабря 2019 года - 2102 грн в месяц. В течение 2020 г. его планируют дважды повышать - в июле и декабре.

Также с 1 января на 28,31 грн увеличивается минимальный размер оплаты труда за один час. Ранее этот показатель составлял 25,13 грн.

Новая минимальная зарплата и прожиточный минимум автоматически повысят налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые имеют упрощенную систему налогообложения.

ФОПы первой группы ежемесячно должны будут платить 1039,06 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога (вместе 1249,26 грн) ФОПы второй группы - 1039,06 грн ЕСВ и 944,6 грн единого налога (вместе 1983,66 грн в месяц); ФОПы третьей группы - ЕСВ (те же 1039,06 грн в месяц), размер единого налога будет зависеть от дохода (3% дохода, если ФЛП является плательщиком НДС, и 5% - если нет).

Также с 1 января повышаются выплаты на семейные формы воспитания.

Прямая речь Соколовской: "С 1 января 2020 г. повышены размеры государственной социальной помощи с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, а для детей с инвалидностью - с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста с целью поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приемных семьях, в детских домах семейного типа".

"Увеличивается размер денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям: с 70% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка до 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка".

Детали: Соколовская добавила, что теперь выплаты будут идти в местные бюджеты напрямую из бюджетной программы Минсоцполитики, а не из госбюджета, как это было ранее.