Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хорватия начала председательство в Совете ЕС: что говорится в программе об Украине

Среда, 1 января 2020, 10:56

С 1 января 2020 Хорватия возглавила Совет Евросоюза – руководящий орган ЕС.

Об этом сообщает корреспондент Европейской правды.

Представитель данного балканского государства возглавлять Совет ЕС в течение 6 месяцев, после чего передаст председательство Германии.

Председательствующее государство влияет на формирование повестки дня этого органа, известного также под названием Совет министров ЕС, а также, за отдельными исключениями, председательствует на заседаниях Совета ЕС.

Перед Новым годом Евросоюз одобрил официальную программу хорватского председательства, составленную под девизом "Сильная Европа в мире, полном вызовов", в которой определены четыре приоритета: Европа, которая развивается; Европа, которая соединяет; Европа, которая защищает; влиятельная Европа.

Вопреки ожиданиям, официально заявленным украинским вице-премьером Дмитрием Кулебой, Украина не вошла в число официальных приоритетов председательства. В короткой программе на сайте Совета ЕС нет ни одного упоминания ни о нашем государстве, ни о Восточном партнерстве.

В то же время, в более детальном 52-страничном документе хорватском языке, подготовленном председательством, Украина упомянута дважды - как в контексте партнерства, так и в качестве важного для Евросоюза двустороннего направления.

"Хорватское председательство будет продолжать работать над осуществлением целей политики Восточного партнерства и в дальнейшем развивать сотрудничество с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдовой и Украиной, поддерживая процессы реформ, особенно в условиях вызовов, с которыми они сталкиваются. Во время хорватского председательства будут обсуждены приоритеты и цели на период после 2020 года, в этом контексте состоится саммит Восточного партнерства.

Усилия по всестороннему преодолению кризиса в Украине и смягчения последствий конфликта также будут приоритетом для председательства"

Читайте также:

Шесть задач для Восточного партнерства: уже сейчас следует делать Украине

Напомним,

  • Правительство Хорватии возглавляет бывший евродепутат и глава парламентского комитета по сотрудничеству с Украиной Андрей Пленкович, знакомый с отношениями с нашим государством.
  • Кто будет президентом Хорватии в этот период, пока неизвестно - 5 января здесь состоится второй тур выборов, на которых действующему президенту Хорватии будет противостоять левый экс-премьер.

Темы: ЕСХорватияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
ЕС
ЕС хочет направить в Украину военных инструкторов, когда "обстоятельства позволят" – СМИ
Польские врачи начали обследование Саакашвили
"Новая почта" создает отдельную компанию для экспансии на рынок ЕС
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: