В 2019 году в Украину ввезли более 4,3 тысячи российских изданий

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Четверг, 2 января 2020, 13:26

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания разрешил ввоз в Украину 4,314 тыс. наименований российской издательской продукции в 2019 году.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: В настоящее время в реестре издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины, обнародованном на сайте Госкомтелерадио, находится 15 131 изданий, из которых 4 314 были разрешены к ввозу в 2019 году.

Согласно реестру, в 2019 году разрешение дано на ввоз более 27,4 млн экземпляров издательской продукции. Большинство в этом перечне – мировая классика и переведенные на русский язык произведения иностранных авторов.

Напомним: В 2018 году Госкомтелерадио разрешило ввоз в Украину почти 14,5 тыс. российских изданий.

Темы: Росcия


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