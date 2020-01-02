Послы Польши и Израиля осудили чествование Украиной ряда деятелей

34688 просмотров
Четверг, 2 января 2020, 18:24

Послы Израиля и Польши в Украине раскритиковали чествования украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры, а также писателя и политического деятеля Ивана Липы и его сына, одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы.

Совместное заявление послов Джоэля Лиона и Бартоша Цихоцкого есть в распоряжении "Европейской правды".

"К сведению Львовского областного совета и Киевской городской государственной администрации. С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в частности Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить", - говорится в заявлении.

Дипломаты возмущены, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году на чествование памяти Мельника, Ивана и Юрия Липы, а Киевская городская государственная администрация 1 января на своем здании "выставила баннер с изображением Степана Бандеры".

Темы: Польша Израиль


powered by lun.ua
Материалы по теме
Птичий грипп убил 25 тысячи индюков у границы с Украиной 2 января 2020, 16:30
Задержан украинец, чей дрон под Новый год упал на крышу храма в Кракове 2 января 2020, 14:20
Главный раввин Польши ответил Путину на "антисемитскую свинью" 1 января 2020, 15:49
Все новости
Главные новости
В центре Киева проводят следственный эксперимент по делу Шеремета
В ГБР назначили руководителя расследования "дел Майдана"
По делу Шеремета проводят следственный эксперимент с Кузьменко – адвокат
Послы Польши и Израиля осудили чествование Украиной ряда деятелей
Все новости
Любовь

Вот как должна выглядеть любовь в старости

ted

10 лучших выступлений TED за 2019 год

здоровье

Интимная гигиена мальчиков: что о ней нужно знать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів