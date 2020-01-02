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Послы Польши и Израиля осудили чествование Украиной ряда деятелей

Четверг, 2 января 2020, 17:24
Послы Польши и Израиля осудили чествование Украиной ряда деятелей

Послы Израиля и Польши в Украине раскритиковали чествования украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры, а также писателя и политического деятеля Ивана Липы и его сына, одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы.

Совместное заявление послов Джоэля Лиона и Бартоша Цихоцкого есть в распоряжении "Европейской правды".

"К сведению Львовского областного совета и Киевской городской государственной администрации. С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в частности Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить", - говорится в заявлении.

Дипломаты возмущены, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году на чествование памяти Мельника, Ивана и Юрия Липы, а Киевская городская государственная администрация 1 января на своем здании "выставила баннер с изображением Степана Бандеры".

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Темы: ПольшаИзраиль
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