Труба раскритиковал новое руководство ГБР
Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба называет критику в свой адрес со стороны нового руководства Бюро популизмом, который вредит репутации органа.
Источник: Telegram канал Трубы
Детали: По словам Трубы месседж о том, что команда ГБР не справилась с работой, уже прозвучал и буде звучать еще не раз. Он утверждает, что подобный вывод сделан новой руководительницей на основании нескольких дней пребывания на рабочем месте, "без всякого аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений".
Прямая речь Трубы: "Интересы ГБР для нового руководства - не важны, главное - доказать свою значимость. Для этого можно пренебрегать репутацией органа, репутацией руководителей управлений и работой сотрудников. В конце концов, нельзя пренебрегать репутацией государства, в котором меньше, чем за год, заработал новый правоохранительный орган.
Хочется надеяться, что популизм на этом остановится, ведь с новым законом о ГБР у руководства будет много новых задач, выполнить которые можно только в команде профессионалов".
Предыстория:
- Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба будет привлечен к ответственности "за преступления, которые он совершил во время пребывания на должности, и за преследование майдановцев в феврале 2014 года".
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.
- Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР была назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.