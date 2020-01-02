В Латвии заработал закон о гражданстве для детей неграждан

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Четверг, 2 января 2020, 23:51

В Латвии вступил в силу закон, предоставляющий гражданство страны новорожденным детям жителей, имеющих статус негражданина.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на издание "Делфи".

Детали: Статус неграждан предоставлялся бывшим гражданам Советского Союза, приехавшие в Латвию после оккупации в 1940 году, но не прошли процедуру натурализации после восстановления независимости балтийского государства.

В Латвии из числа двух миллионов жителей, более 200 000 являются негражданами.

Для получения паспорта им нужно сдать экзамен на знание государственного языка, Конституции и истории Латвии.

Отныне закон запрещает предоставлять статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят ему гражданства другой страны.

Предполагается, что новый порядок получения гражданства будет касаться небольшого количества людей - в 2016 году неграждане зарегистрировали 47 новорожденных детей, в 2017 году - 51, а в 2018 году - 33 ребенка.

Украинская правда Українська правда
Темы: Латвия гражданство


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