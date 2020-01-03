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В Ираке обстреляли аэропорт, погиб иранский генерал — СМИ

Пятница, 3 января 2020, 03:49
В Ираке обстреляли аэропорт, погиб иранский генерал — СМИ
Mehdi Ghasemi

По сообщениям иракского государственного телевидения и трех высокопоставленных чиновников в Багдаде, во время атаки на аэропорт были убиты иранского генерала Касем Сулеймани.

Источник: The Guardian

Детали: Сообщается о по меньшей мере пяти погибших, среди которых - командующий спецподразделения "Эль-Кудс", относится к Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.

Некоторые из убитых относятся к поддерживаемого Тегераном иракского военизированной группировки "Народные силы мобилизации". Его представители заявили, что среди погибших - глава "милиции" Абу Махди аль-Мухандис и руководитель подразделения завязок с общественностью Мухаммед Реда аль-Джабер.

Кто именно совершил обстрел, не сообщается.

Темы: ИракИран
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