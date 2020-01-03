Иранский генерал был убит по приказу Трампа

Генерал Ирана Кассем Сулеймани убил в аэропорту Багдада.

Источник: The Guardian

Детали: Белый дом заявляет о "решительных оборонительных действиях", предпринятых президентом Дональдом Трампом с целью убить генерала Сулеймани.

Как полагает издание, командующий иранскими силами Кудс погиб в результате удара беспилотника.

Дословно: "Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе. Этот удар был направлен на то, чтобы сдержать будущие планы иранских атак. Соединенные Штаты будут продолжать принимать все необходимые меры для защиты наших людей и наших интересов,по всему миру", - говорится в заявлении Пентагона.

За несколько минут до заявления Пентагона, Трамп опубликовал в Твиттере флаг США. Позже Белый дом выступил с заявлением, в котором говорилось, что забастовка была "решительной оборонительной акцией", проводимой "по указанию президента".

Напомним: