На Рождество в Киеве пройдет Шествие колядников, некоторые улицы перекроют

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Пятница, 3 января 2020, 15:16

7 января на Софийской и Контрактовой площадях продлится Шествие колядников, движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской закроют.

Источник: распоряжение КГГА №1769

Детали: 7 Января Киев вместе с христианами восточного обряда будет отмечать Рождество. На Софийской и Контрактовой площадях пройдет Шествие колядников. В этот день с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

В КГГА напомнили также, что 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное закрытие входа на станцию метро "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе.

Также, возможно временное закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Площадь Независимости".

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями.

Темы: Киев транспорт празднования


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