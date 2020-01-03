Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Рождество в Киеве пройдет Шествие колядников, некоторые улицы перекроют

Пятница, 3 января 2020, 14:16
На Рождество в Киеве пройдет Шествие колядников, некоторые улицы перекроют

7 января на Софийской и Контрактовой площадях продлится Шествие колядников, движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской закроют.

Источник: распоряжение КГГА №1769

Детали: 7 Января Киев вместе с христианами восточного обряда будет отмечать Рождество. На Софийской и Контрактовой площадях пройдет Шествие колядников. В этот день с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

В КГГА напомнили также, что 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное закрытие входа на станцию метро "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе.

Также, возможно временное закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Площадь Независимости".

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями.

Темы: Киевтранспортпразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Киев
"Было громко": посол Британии поделилась впечатлениями от атаки на Киев и поблагодарила ПВО
РФ ночью атаковала Киев: спасатели сообщили о падении обломков в 4 районах и 4 пострадавших
Силы ПВО уничтожили над Киевом около 10 "Шахедов" – КМВА
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: