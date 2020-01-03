Адвокаты "Небесной сотни" требуют уволить нового руководителя отдела ГБР по делам Майдана

Адвокаты "Небесной сотни" и родственники героев Майдана заявляют, что назначение Александра Буряка на должность руководителя отдела ГБР по делам Майдана состоялось закрыто и непрозрачно, а его репутация является сомнительной.

Источник: заявление Общественной Организации "Семья Героев Небесной Сотни", ОО Адвокатская совещательная группа

Прямая речь: "Назначение состоялось максимально закрыто и непрозрачно. Неизвестно по каким критериям состоялся выбор руководителя и почему на такую важную должность назначен именно О.Буряк. Он не имеет опыта работы с делами Майдана, достижений в других делах, зато есть сомнительная репутация".

Детали: Адвокаты напоминают, что именно Александр Буряк упоминается в известных записях НАБУ со служебного кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, которые обнародованы на официальном сайте НАБУ.

Из них следует, указывается в заявлении, что Павел Волк находится в столь тесных дружеских отношениях с Буряком, что может "по звонку" получить от ГБР нужное решение или следственное действие. В частности, на пленках зафиксирован разговор Павла Вовка относительно дела о назначении Евгения Аблова руководителем Николаевского теруправления ГБР.

В заявлении указывается, что розыскные действия, в результате которых получены эти записи проводились именно при расследовании дела Майдана, а ряд судей Окружного админсуда являются фигурантами дел Майдана.

Это свидетельствует о наличии у Буряка реального конфликта интересов, что ставит под сомнение объективное расследование ключевых дел Майдана с таким руководителем.

Авторы заявления утверждают, что эти факты сделают невозможным конструктивное сотрудничество пострадавших с руководством этого отдела и будет крайне негативно влиять на доверие общества к следствию по делам Майдана.

Адвокаты и активисты возлагают ответственность за это назначение на и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову. Они призывают его отменить это решение и назначить открытый и прозрачный конкурс на эту должность, на котором преимущество получат конкурсанты, которые имеют безупречную репутацию, опыт в расследовании дел Майдана и пользуются доверием потерпевших и общества.

Что было ранее: 2 января стало известно, что руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора бюро.