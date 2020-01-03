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В Раде ответили Польше и Израилю о чествовании деятелей УНР и ОУН

Пятница, 3 января 2020, 15:11

Послы Израиля и Польши в Украине допустили ложные утверждения в своем заявлении относительно деятелей УНР и ОУН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил председатель группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий.

Послы Джоэль Лион и Бартош Цихоцкий накануне совместно выразили обеспокоенность тем, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств на чествование памяти лидера ОУН Андрея Мельника, министра УНР и писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы - одного из идеологов украинского национализма.

Также дипломаты осудили то, что Киевская городская государственная администрация 1 января на своем здании "выставила баннер с изображением Степана Бандеры".

При этом они отметили, что в Украине чествуют людей, которые "активно пропагандировали этнические чистки", не уточнив кто или что имеется в виду.

"Какие этнические чистки мог пропагандировать, например министр правительства УНР Иван Липа, который родился в Керчи, а умер в 1923 году в Винниках под Львовом? Ничего подобного не было. Да и позиции Бандеры и Мельника были противоположными. Если кто-то и разжигает антисемитизм и межнациональную рознь, то это Владимир Путин, который вот только что обвинил в антисемитизме весь польский народ", - написал Княжицкий в своем Facebook.

Нардеп подчеркнул, что "мы по-разному относимся к различным действиям украинских исторических фигур, но всегда будем уважать борцов за свободу Украины".

По его словам, уровень антисемитизма в Украине значительно ниже, чем в Польше, а поляков украинцы считают самыми близкими приятелями из всех народов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаИзраиль
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