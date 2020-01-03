Зеленский получил 4,8 миллиона гривен от "Квартала 95"

Президент Владимир Зеленский задекларировал получения 4,8 миллиона гривен роялти от "Квартала 95".

Источник: Реестр электронных деклараций

Детали: В сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии от 3 января Зеленский указал, что получил 4,88 миллиона гривен роялти от "Квартала 95" и 104 тысячи гривен за пользование торговой маркой.

Роялти - это платежи, которые выплачиваются продавцу лицензии за текущее пользование активами, чаще всего правами интеллектуальной собственности.

Предыстория: Баллотируясь в президенты в 2019 году Зеленский подавал декларацию о доходах. Зеленский задекларировал за 2017 год 7,3 млн гривен доходов, в том числе от работы в "Квартале 94".