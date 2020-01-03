Мама подарила Дубинскому "2 Мерседеса" и "Ленд Крузер"

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Пятница, 3 января 2020, 19:11

Народный депутат фракции "Слуга народа", экс-журналист Александр Дубинский задекларировал 3 подаренные матерью автомобиля.

Источник: Слидство.инфо, Реестр электронных деклараций

Детали: Согласно информации в реестре, 27 декабря 2019 Дубинский получил в собственность от матери, Березовской Аллы Александровны три подарка в не денежном виде. Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz G 55 2009 года (1 млн 261 тысяч грн.), Toyota Land Cruiser 200 2013 года (1123000 грн.) и Mercedes-Benz E 55 AMG 2003 года (346 000 грн).

Также 2 января Дубинский купил автомобиль Cadillac Escalade 6.2i 2010 года за 1 млн 150 тысяч гривен.

О первых трех автомобилях ранее упоминалось в расследовании "Наших Грошей" на Bihus.Info. Тогда Дубинский рассказывал, что иногда мама дает ему покататься на ее автомобилях.

 

Предыстория: Согласно расследованию "Наших Грошей" на Bihus.Info, народный депутат фракции "Слуга народа", ексжурналист Александр Дубинский, его жена и его мать обладают 24 квартирами общей площадью 2000 квадратных метров, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями.

Дубинский заявил тогда, что был журналистом и все квартиры и машины, о которых идет речь в расследовании журналистов, заработал до того, как попал в политику.

Темы: Дубинский Слуга народа


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