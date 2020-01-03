Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мама подарила Дубинскому "2 Мерседеса" и "Ленд Крузер"

Пятница, 3 января 2020, 18:11
Мама подарила Дубинскому 2 Мерседеса и Ленд Крузер

Народный депутат фракции "Слуга народа", экс-журналист Александр Дубинский задекларировал 3 подаренные матерью автомобиля.

Источник: Слидство.инфо, Реестр электронных деклараций

Детали: Согласно информации в реестре, 27 декабря 2019 Дубинский получил в собственность от матери, Березовской Аллы Александровны три подарка в не денежном виде. Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz G 55 2009 года (1 млн 261 тысяч грн.), Toyota Land Cruiser 200 2013 года (1123000 грн.) и Mercedes-Benz E 55 AMG 2003 года (346 000 грн).

Также 2 января Дубинский купил автомобиль Cadillac Escalade 6.2i 2010 года за 1 млн 150 тысяч гривен.

О первых трех автомобилях ранее упоминалось в расследовании "Наших Грошей" на Bihus.Info. Тогда Дубинский рассказывал, что иногда мама дает ему покататься на ее автомобилях.

 

Предыстория: Согласно расследованию "Наших Грошей" на Bihus.Info, народный депутат фракции "Слуга народа", ексжурналист Александр Дубинский, его жена и его мать обладают 24 квартирами общей площадью 2000 квадратных метров, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями.

Дубинский заявил тогда, что был журналистом и все квартиры и машины, о которых идет речь в расследовании журналистов, заработал до того, как попал в политику.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДубинскийСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Дубинский
Телеканал "1+1" отбеливает подсанкционного нардепа Дубинского – "Чесно"
КС закрыл дело о локдауне, открытое по иску Дубинского и Ко
СБУ говорит, что Дубинский к ним не обращался относительно Деркача
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: