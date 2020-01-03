Антикорсуд заочно отправил под стражу Арбузова

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Пятница, 3 января 2020, 19:30

Высший антикорупцийний суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

Источник: ВАКС на своей странице в Facebook

Детали: Отмечается, что следственный судья ВАКС рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьеру правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей.

Дословно: "Учитывая, что подозреваемого объявлен в международный розыск, следственный судья избрал указанную мерк пресечения... После задержания подозреваемого и не позднее чем через сорок восемь часов с момента его доставки к месту уголовное производство следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменение на более мягкую".

Что предшествовало: Генпрокуратура завершила следствие по делу Арбузова в январе 2019 года. Ему инкриминуется ч.5 ст. 191 УК Украины: злоупотребление служебным положением в составе преступной организации, что призвело к растрате 220 млн грн.

Напомним: В 2017 году российское издание РБК собрало сведения о экс-президента Виктора Януковича и его окружения через три года после их бегства из Украины.

Один из ближайших соратников семейства Януковичей бывший первый вице-премьер, а после отставки Николая Азарова и.о. премьер-министра Сергей Арбузов утверждал, что бизнес в России не ведет и полностью сосредоточен на науке.

Отмечалось, что он руководит Центром исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.

"Правда, на простого экономиста Арбузов похож мало – встречу с корреспондентом РБК он назначил в специально арендованном зале отеля "Савой" в самом центре Москвы, передвигается глава небольшого научного института в сопровождении нескольких профессиональных охранников", – отмечало издание.

Предыстория:

  • В августе 2017 суд разрешил заочно расследовать дело Сергея Арбузова.
  • Арбузов является фигурантом уголовного производства по факту невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" - ООО "ЕСУ" условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения и незаконного ее финансирования в течение 2012 - 2013 годов за счет средств госбюджета на сумму 220 млн грн.

Украинская правда
Темы: Арбузов Антикоррупционный суд


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