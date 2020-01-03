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Антикорсуд заочно отправил под стражу экс-вице-премьера Клюева

Пятница, 3 января 2020, 18:30
Антикорсуд заочно отправил под стражу экс-вице-премьера Клюева

Высший антикорупцийний суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева.

Источник: ВАКС на своей странице в Facebook

Детали: Отмечается, что следственный судья ВАКС рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьеру правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей.

Дословно: "Учитывая, что подозреваемый объявлен в международный розыск, следственный судья избрал указанную меру пресечения... После задержания подозреваемого и не позднее чем через сорок восемь часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменение на более мягкую".

Дополнительно: Пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис уточнила "Украинской правде", что речь идет о первом вице-премьере Кабинета министров Азарова времен 2010-12 годов.

Первое правительство Азарова было сформировано 11 марта 2010 года, а отправлено в отставку 3 декабря 2012 года. Пост первого вице-премьера тогда занимал Андрей Клюев.

*** Ранее в новости ошибочно указывалось, что 3 января суд заочно арестовал Сергея Арбузова. Арбузов занимал должность вице-премьера во втором правительстве Азарова.

Клюев и Арбузов находятся в розыске. Им инкриминируется ч.5 ст. 191 УК Украины: злоупотребление служебным положением в составе преступной организации.

Украинская правда

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Темы: АрбузовАнтикоррупционный суд
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