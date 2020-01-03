Рада может принять земельную реформу уже 14 января – советник премьера

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли уже на первом в новом году пленарном заседании 14 января.

Источник: советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак в Facebook

Прямая речь: "Разблокировано рассмотрение земельного закона 2178-10 в парламенте. По регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что сравнительная таблица появились на портале ВР. Соответственно в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены. Теперь дело только за политической волей и желанием сделать реформу столетия".

Детали: Мушак детализировал, что к 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах. Более 2000 из них касается референдума. Само слово референдум в таблице изменений встречается 4178. Чаще чем любое другое слово.

Все правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная правка. Рассмотрение в зале предлагается сделать по 119 статье регламента ВР.

Что предшествовало: 3 января в парламент был подан законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению. Он предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки – запрет потеряет силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.