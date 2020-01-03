Рада может принять земельную реформу уже 14 января – советник премьера

2686 просмотров
Пятница, 3 января 2020, 21:39

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли уже на первом в новом году пленарном заседании 14 января.

Источник: советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак в Facebook

Прямая речь: "Разблокировано рассмотрение земельного закона 2178-10 в парламенте. По регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что сравнительная таблица появились на портале ВР. Соответственно в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены. Теперь дело только за политической волей и желанием сделать реформу столетия".

Детали: Мушак детализировал, что к 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах. Более 2000 из них касается референдума. Само слово референдум в таблице изменений встречается 4178. Чаще чем любое другое слово.

Все правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная правка. Рассмотрение в зале предлагается сделать по 119 статье регламента ВР.

Что предшествовало: 3 января в парламент был подан законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению. Он предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки – запрет потеряет силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

Украинская правда
Темы: земля Кабинет министров Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Раду подан окончательный законопроект о рынке земли: что он предусматривает 3 января 2020, 19:03
Рынок земли: ограничение 10 тысяч гектаров не будет распространятся на банки – советник премьера 3 января 2020, 17:20
Итоги года: достижения и промахи Зе 31 декабря 2019, 13:00
Все новости
Главные новости
Рада может принять земельную реформу уже 14 января – советник премьера
В Раду подан окончательный законопроект о рынке земли: что он предусматривает
Зеленский получил 4,8 миллиона гривен от "Квартала 95"
ТВ канал для оккупированных территории заработает 15 февраля, назначено руководство
Все новости
мимими

Вам нужен собака! Сомневаетесь? Тогда посмотрите эти иллюстрации

Истории успеха

Не бойтесь учиться за границей: истории и советы Анны Новосад, Ивана Примаченко и Галины Герасим

советы

Три признака, что нужно изменить рацион домашнего любимца

Поиск по сайту
Архив
Весь архів