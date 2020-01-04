В Ливии объявили всеобщую мобилизацию
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Суббота, 4 января 2020, 03:08
Командующий национальной армией Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для противодействия внешней агрессии.
Источник: Al Arabiya, ТАСС
Прямая речь: "Мы принимаем вызов (Турции - ред), и я объявляю о всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну".
Детали: Командующий национальной армией также обвинил президента Турции в попытках возродить в Ливии "османскую наследство", а также в том, что он "толкает свою армию к гибели". Халифа Хафтар призвал ливийцев сплотиться против "врага, который решил захватить страну".
Напомним:
- Парламент Турции 2 января одобрил меморандум о направлении войск в Ливию в поддержку признанного ООН национального правительства страны.
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