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В Ливии объявили всеобщую мобилизацию

Суббота, 4 января 2020, 02:08
В Ливии объявили всеобщую мобилизацию

Командующий национальной армией Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для противодействия внешней агрессии.

Источник: Al Arabiya, ТАСС

Прямая речь: "Мы принимаем вызов (Турции - ред), и я объявляю о всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну".

Детали: Командующий национальной армией также обвинил президента Турции в попытках возродить в Ливии "османскую наследство", а также в том, что он "толкает свою армию к гибели". Халифа Хафтар призвал ливийцев сплотиться против "врага, который решил захватить страну".

Напомним:

  • Парламент Турции 2 января одобрил меморандум о направлении войск в Ливию в поддержку признанного ООН национального правительства страны.

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Темы: ТурцияЛивия
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