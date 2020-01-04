США нанесли новый авиаудар в Ираке — СМИ

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Суббота, 4 января 2020, 06:05

По меньшей мере шесть человек погибли в результате авиаудара, которого американские военные нанесли по автоколонне к северу от Багдада.

Источник: Al Jazeera со ссылкой на местные источники.

Дословно: "Вследствие нового воздушного налета США, целью которого был командующий иракского военизированной группировки" Хашд аш-Шааби ", рано утром в субботу погибли по меньшей мере шесть человек".

Детали: Отмечается, что по данным иракского государственного телевидения, атака произошла на дороге к северу от Багдада. Кроме того, сообщается о трех раненых.

В проиранской группировки "Хашд аш-Шааби", также известном как Народные мобилизационные силы, опровергли информацию о том, что их командир находился в атакован колонне.

Что было раньше: 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди них иранский генерал Касем Сулеймани.

Темы: США Ирак


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