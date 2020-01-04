"Детективы" СБУ и Нацполиции сбывали данные представителям иностранных дипмиссий

Бывшие и действующие сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины сбывали информацию представителям иностранных дипломатических миссий.

Источник: руководитель Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Сергей Болдыра, сообщает пресс-центр СБУ

Детали: По данным Болдыра, бывшие и действующие сотрудники НП и СБУ входили в состав организованной группировки так называемых "международных детективов".

Дословно: "Они специализировались на сбыте информации, полученной при проведении незаконных мер, в том числе представителям иностранных дипломатических миссий", отметил руководитель ГУ СБУ.

Детали: Кроме того, Главным управлением СБУ зарегистрировано уголовное производство по факту формирования спецслужбами РФ агентурной сети на ряде предприятий ОПК, основной задачей которой было ослабление обороноспособности нашей страны (ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Дословно: "При попытке сбыта партии товаров военного назначения (комплектующих к истребителю Су-25) разоблачен житель города Узин. Во время обысков в арендованном злоумышленником помещении изъяты запасные части к военной технике на более 1 миллион долларов США, похищенных с воинских частей", сообщил Болдыр.

Как отметил руководитель облуправления СБУ, в СБУ "проходит переход на гибкую и динамичную систему работы для оперативного и эффективного реагирования на потенциальные угрозы национальной безопасности", а в 2019 году по материалам оперативных подразделений ГУ зарегистрировано 487 уголовных производств, о совершении преступлений сообщено о подозрении 333 лицам, из них 77 - следователями ГУ.