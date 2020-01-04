Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Каховка: Под управлением полиции протестуют и жгут шины из-за резонансного убийства

Суббота, 4 января 2020, 19:41
Каховка: Под управлением полиции протестуют и жгут шины из-за резонансного убийства

Отделение полиции в Каховке (Херсонская обл.) протестующие местные жители забросали дымовыми шашками и подожгли шины, требуя расследования резонансного дела об убийстве местного жителя.  

Источник: 0552.ua, Херсон.online, "Мост", группа "Каховская зоря" в Facebook

Детали: Утром 1 января в Каховке 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина.

От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался. Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК, полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство.

3 января в Каховском суде состоялось заседание по избранию задержанному меры пресечения. Судья поддержал ходатайство следователя и постановил арестовать подозреваемого на 60 суток без права внесения залога. 

Во время перестрелки на месте присутствовал действующий сотрудник полиции, который стал основным свидетелем по убийству Чебукина.

В отношении полицейского назначено проведение служебного расследования, он отстранен от исполнения служебных обязанностей и проходит освидетельствование на полиграфе. ГБР начало уголовное производство по статье 365 ("Превышение власти") УК Украины.

Протестуя против бездействия правоохранителей, под управление полиции вышли местные жители. С возмущенными жителями Каховки встретился начальник местного отдела полиции Алексей Войчек.  

"В 14:00 состоялась встреча руководства полиции с каховчанами по делу об убийстве Чебукина. Очередные объяснения жителям не понравились, сходка переросла в акцию протеста с горящими шинами и фаерами. Акция продолжается", - говорится в сообщении группы в Facebook. 

Позже спонтанный митинг под управлением полиции продолжился. По данным СМИ, несколько десятков молодых людей требовали вызвать начальника полиции, остальные требования протестующих понять сложно. 

"Здание райотдела забрасывают пиротехникой и дымовыми шашками. На месте пожарные, которые оперативно тушат пиротехнику и покрышки. Улица под райотделом перекрыта силовиками", - сообщает "Херсон.online".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Херсонская областьубийствополиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Херсонская область
Враг за сутки 77 раз обстрелял Херсонскую область: 10 раненых
Россияне сбросили взрывчатку возле пункта выдачи гумпомощи в Херсонской области: есть раненая
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: