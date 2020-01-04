Каховка: Под управлением полиции протестуют и жгут шины из-за резонансного убийства

Отделение полиции в Каховке (Херсонская обл.) протестующие местные жители забросали дымовыми шашками и подожгли шины, требуя расследования резонансного дела об убийстве местного жителя.

Источник: 0552.ua, Херсон.online, "Мост", группа "Каховская зоря" в Facebook

Детали: Утром 1 января в Каховке 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина.

От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался. Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК, полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство.

3 января в Каховском суде состоялось заседание по избранию задержанному меры пресечения. Судья поддержал ходатайство следователя и постановил арестовать подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.

Во время перестрелки на месте присутствовал действующий сотрудник полиции, который стал основным свидетелем по убийству Чебукина.

В отношении полицейского назначено проведение служебного расследования, он отстранен от исполнения служебных обязанностей и проходит освидетельствование на полиграфе. ГБР начало уголовное производство по статье 365 ("Превышение власти") УК Украины.

Протестуя против бездействия правоохранителей, под управление полиции вышли местные жители. С возмущенными жителями Каховки встретился начальник местного отдела полиции Алексей Войчек.

"В 14:00 состоялась встреча руководства полиции с каховчанами по делу об убийстве Чебукина. Очередные объяснения жителям не понравились, сходка переросла в акцию протеста с горящими шинами и фаерами. Акция продолжается", - говорится в сообщении группы в Facebook.

Позже спонтанный митинг под управлением полиции продолжился. По данным СМИ, несколько десятков молодых людей требовали вызвать начальника полиции, остальные требования протестующих понять сложно.

"Здание райотдела забрасывают пиротехникой и дымовыми шашками. На месте пожарные, которые оперативно тушат пиротехнику и покрышки. Улица под райотделом перекрыта силовиками", - сообщает "Херсон.online".