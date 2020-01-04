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В Киеве в арендованной на праздники квартире нашли тела двух девушек, полиция начала дело

Суббота, 4 января 2020, 21:47
В Киеве в арендованной на праздники квартире нашли тела двух девушек, полиция начала дело

В помещении квартиры на ул. Кирилловской в Киеве, арендованной на праздники, обнаружили тела двух девушек - местных жительниц 2000 и 2003 г.р.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Сообщение о том, что в помещении собственной квартиры, арендованной на праздники, обнаружены тела женского пола, поступило в Подольское управление полиции от местной жительницы.

Дословно: "Личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу", отметили в полиции.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.

Украинская правда

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Темы: Киевполицияубийство
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