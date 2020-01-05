Глава Херсонской ОГА обещает контролировать расследование убийства в Каховке
Глава Херсонской областной государственной администрации пообещал контролировать ход расследования по убийству в Каховке с участием полицейского, которое стало причиной протестов под отделением полиции.
Источник: Гусев в Facebook
Прямая речь: "Ход расследования буду контролировать лично. Планирую вместе с новым прокурором области Игорем Васильевичем Ивченко встретиться с семьей погибшего.
Никакие связи не помогут виновным избежать наказания."
Детали: Гусев также заявил, что расследование должно быть "профессиональным и беспристрастным". Руководитель ОГА напомнил, что подозреваемого, который, по его словам, оказался бывшим сотрудником органов внутренних дел, задержано. Другого участника события, действующего сотрудника полиции, проверяют с помощью полиграфа.
Предыстория:
- Утром 1 января в Каховке 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина.
- От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога, полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство. Во время перестрелки на месте присутствовал сотрудник полиции, который стал основным свидетелем резонансного убийства.
- 4 января, протестуя против бездействия правоохранителей, под отделение полиции в Каховке вышли местные жители. Они забросали отделение полиции дымовыми шашками и подожгли шины требуя расследования резонансного дела.