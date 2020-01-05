Глава Херсонской ОГА обещает контролировать расследование убийства в Каховке

Глава Херсонской областной государственной администрации пообещал контролировать ход расследования по убийству в Каховке с участием полицейского, которое стало причиной протестов под отделением полиции.

Источник: Гусев в Facebook

Прямая речь: "Ход расследования буду контролировать лично. Планирую вместе с новым прокурором области Игорем Васильевичем Ивченко встретиться с семьей погибшего.

Никакие связи не помогут виновным избежать наказания."

Детали: Гусев также заявил, что расследование должно быть "профессиональным и беспристрастным". Руководитель ОГА напомнил, что подозреваемого, который, по его словам, оказался бывшим сотрудником органов внутренних дел, задержано. Другого участника события, действующего сотрудника полиции, проверяют с помощью полиграфа.

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