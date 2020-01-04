В районе посольства США в Ираке взорвалась ракета – Reuters
Суббота, 4 января 2020, 23:42
В районе так называемой "зеленой зоны" Багдада, где располагается посольство Штатов и военный аэродром, которое использует Пентагон, взорвалась реактивная ракета.
Источник: Reuters
Детали: Агентство Reuters ссылается на данные иракских военных. Всего было выпущено несколько ракет. По информации силовиков, одна из ракет попала в центр столицы Ирака и взорвалась в так называемой "зеленой зоне" на площади, где располагается посольство Штатов. Также военные сообщили, что погибших в результате удара не зафиксировано.
Напомним:
- 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
- 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
Украинская правда