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Dr. Alban, который выступал в Крыму, пустили в Киев при содействии Зеленского

Воскресенье, 5 января 2020, 01:10
Dr. Alban, который выступал в Крыму, пустили в Киев при содействии Зеленского

Шведский певец Dr. Alban, которому был запрещен въезд в Украину после концерта в аннексированном Крыму, выступил в шоу "Вечерний квартал". По его словам, это произошло после "вмешательства президента" Владимира Зеленского.

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: Об этом певец написал в своем Instagram. "Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", – сообщил Dr. Alban.

Обновлено: Позже певец отредактировал свою публикацию, изменив текст: "Встретился с президентомУкраины, президентом Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего выступления на полуострове Крым. Я не знал, что украинцам это не нравится. Как бы там ни было, но я был рад встретиться с президентом".

В новогоднем выпуске "Вечернего квартала" действительно есть выступление артиста, у которого был концерт в Крыму. На своей странице в Facebook "Квартал 95" анонсируя выступление шведского певца отмечал, что "под хит "It's My Life" не обходилась ни одна вечеринка".

Украинская правда

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Темы: КрымЗеленскийКвартал
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