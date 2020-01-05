Dr. Alban, который выступал в Крыму, пустили в Киев при содействии Зеленского
Шведский певец Dr. Alban, которому был запрещен въезд в Украину после концерта в аннексированном Крыму, выступил в шоу "Вечерний квартал". По его словам, это произошло после "вмешательства президента" Владимира Зеленского.
Источник: "Крым.Реалии"
Детали: Об этом певец написал в своем Instagram. "Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", – сообщил Dr. Alban.
Обновлено: Позже певец отредактировал свою публикацию, изменив текст: "Встретился с президентомУкраины, президентом Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего выступления на полуострове Крым. Я не знал, что украинцам это не нравится. Как бы там ни было, но я был рад встретиться с президентом".
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Meeting ukrainian president , president Zelensky. I was banned entering Ukraine because of my previous show in the disputed Crimea peninsula. With the presidents intervention I was able to get into Ukraine 🇺🇦 . Very good outing in Kiev with the president in the crowd.
В новогоднем выпуске "Вечернего квартала" действительно есть выступление артиста, у которого был концерт в Крыму. На своей странице в Facebook "Квартал 95" анонсируя выступление шведского певца отмечал, что "под хит "It's My Life" не обходилась ни одна вечеринка".