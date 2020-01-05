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Трамп угрожает Ирану ударами, если Тегеран атакует американцев

Воскресенье, 5 января 2020, 02:00
Трамп угрожает Ирану ударами, если Тегеран атакует американцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки по американцах или объектам США.

Источник: Трамп в Facebook

Прямая речь: "Пусть это послужит предупреждением, если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы нацелимся на 52 иранских объектах, которые символизируют 52 заложники, которые Иран захватил много лет назад. Некоторые объекты очень высокого уровня и очень важны для Ирана и иранской культуры. Мы очень быстро ударим по мишеням, по Ирану. США больше не хотят угроз."

Детали: Таким образом Трамп ответил на заявления в Иране касательно мести Штатам за убийство Касема Сулеймани, командира иранского спецподразделения "Кудс".

Что предшествовало: 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

Украинская правда

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Темы: ИранТрампСШАИрак
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