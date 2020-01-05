Трамп угрожает Ирану ударами, если Тегеран атакует американцев

1340 просмотров
Воскресенье, 5 января 2020, 03:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки по американцах или объектам США.

Источник: Трамп в Facebook

Прямая речь: "Пусть это послужит предупреждением, если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы нацелимся на 52 иранских объектах, которые символизируют 52 заложники, которые Иран захватил много лет назад. Некоторые объекты очень высокого уровня и очень важны для Ирана и иранской культуры. Мы очень быстро ударим по мишеням, по Ирану. США больше не хотят угроз."

Детали: Таким образом Трамп ответил на заявления в Иране касательно мести Штатам за убийство Касема Сулеймани, командира иранского спецподразделения "Кудс".

Что предшествовало: 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

Украинская правда
Темы: Иран Трамп США Ирак


powered by lun.ua
Материалы по теме
Ракетный удар по политике США: как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину 4 января 2020, 10:38
США перебросят 3 тысячи военных на Ближний Восток 3 января 2020, 23:01
В МИД Украины отреагировали на эскалацию на Ближнем Востоке 3 января 2020, 20:02
Все новости
Главные новости
Тейлор рассказал о вооружении, которое Украина будет получать от США
Министр: Показf мод в здании костела в Киеве не будет
Каховка: Под управлением полиции протестуют и жгут шины из-за резонансного убийства
ООС: Двое бойцов подорвались на неустановленном взрывном устройстве
Все новости
Любовь

7 интересных открытий об отношениях и сексе за последнее десятилетие

здоровье

Что есть зимой: 8 советов диетологов

советы

Три признака, что нужно изменить рацион домашнего любимца

Поиск по сайту
Архив
Весь архів