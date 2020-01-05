Дело по резонансному убийству в Каховке передали в областное управление полиции

Начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин заявил, что для беспристрастного расследования убийства мужчины с участием полицейского дело передано в следственное управление областного главка полиции.

Источник: полиция Херсонской области в Facebook

Дословно: "Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для проведения беспристрастного и всестороннего расследования. В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством."

Детали: В полиции подчеркни, что граждане требуя справедливого расследования, жгли шины, бросали камни и использовали пиротехнику.

Прокудин заверил, что событие находится на его личном контроле. Он обратился к пользователям соцсетей "с просьбой воздержаться от несправедливых высказываний и комментариев в адрес полиции".

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