Дело по резонансному убийству в Каховке передали в областное управление полиции
Начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин заявил, что для беспристрастного расследования убийства мужчины с участием полицейского дело передано в следственное управление областного главка полиции.
Источник: полиция Херсонской области в Facebook
Дословно: "Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для проведения беспристрастного и всестороннего расследования. В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством."
Детали: В полиции подчеркни, что граждане требуя справедливого расследования, жгли шины, бросали камни и использовали пиротехнику.
Прокудин заверил, что событие находится на его личном контроле. Он обратился к пользователям соцсетей "с просьбой воздержаться от несправедливых высказываний и комментариев в адрес полиции".
Предыстория:
- Утром 1 января в Каховке 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина.
- От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога, полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство. Во время перестрелки на месте присутствовал сотрудник полиции, который стал основным свидетелем резонансного убийства.
- 4 января, протестуя против бездействия правоохранителей, под отделение полиции в Каховке вышли местные жители. Они забросали отделение полиции дымовыми шашками и подожгли шины требуя расследования резонансного дела.