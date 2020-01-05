В результате авиаудара в столице Ливии погибли 28 студентов

В результате авиаудара по военном колледже в Триполи погибли по меньшей мере 28 кадетов, еще 18 получили ранения.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Afrigatenews

Детали: Атака произошла в субботу вечером. Как сообщает правительство национального единства, от авиаудара пострадал жилой квартал Эль-Хадба эль-Хадра, где расположено учебное заведение.

Правительство, которое поддерживает ООН, возложило ответственность за нападение на ливийскую национальную армию.

Что предшествовало: 3 января ливийская национальная армия начала наступление на Триполи. Ее глава Халифа Хафтар заявил, что Турция пытается контролировать Ливию, а самой стране грозит колонизатор. Все это произошло после решения парламента Турции поддержать отправку войск в Ливию по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана.