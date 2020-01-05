Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГПСУ отвергли вмешательство Зеленского в допуск Dr.Alban в Украину

Воскресенье, 5 января 2020, 12:43
В ГПСУ отвергли вмешательство Зеленского в допуск Dr.Alban в Украину

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что президент Украины не влияет на решение пограничной службы по пропуску лиц на территорию страны.

Источник: заявление Дейнеко, обнародованное 5 января в Facebook в связи с сообщением шведского певца Dr. Alban о возможности въехать в Украину "после вмешательства президента Зеленского".

Прямая речь: "Государственную границу он (Dr.Alban - ред.) пересекал согласно действующему законодательству, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев".

"При этом подчеркиваю - вопрос пограничного контроля отностся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины и на решение охранников границы по пропуску или не пропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины".

Детали: Дейнеко добавил, что отказать иностранцам в пересечении границы могут путем поручения от правоохранительных органов, однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены на территорию Украины.

Предыстория: 

  • Шведский певец Dr. Alban, которому был запрещен въезд в Украину после концерта в аннексированном Крыму, выступил на шоу "Вечерний квартал".
  • Певец заявил, что это стало возможным после "вмешательства президента" Владимира Зеленского.
  • Позже певец отредактировал свою публикацию, изменив текст: "Встретился с президентомУкраины, президентом Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего выступления на полуострове Крым. Я не знал, что украинцам это не нравится. Как бы там ни было, но я был рад встретиться с президентом".

Украинская правда
Темы: Пограничная службаЗеленскийКрыманнексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Пограничная служба
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Вагнеровцы, которые сейчас в Беларуси, не представляют угрозы для Украины - ГПСУ
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: