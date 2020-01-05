В ГПСУ отвергли вмешательство Зеленского в допуск Dr.Alban в Украину

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что президент Украины не влияет на решение пограничной службы по пропуску лиц на территорию страны.

Источник: заявление Дейнеко, обнародованное 5 января в Facebook в связи с сообщением шведского певца Dr. Alban о возможности въехать в Украину "после вмешательства президента Зеленского".

Прямая речь: "Государственную границу он (Dr.Alban - ред.) пересекал согласно действующему законодательству, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев".

"При этом подчеркиваю - вопрос пограничного контроля отностся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины и на решение охранников границы по пропуску или не пропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины".

Детали: Дейнеко добавил, что отказать иностранцам в пересечении границы могут путем поручения от правоохранительных органов, однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены на территорию Украины.

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