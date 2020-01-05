Зеленский без лишних анонсов улетел в Оман "на встречи на высшем уровне"
Воскресенье, 5 января 2020, 14:06
Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел в Оман.
Источник: Офис президента Украины
Детали: По сообщению ОП, в Омане у главы государства в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне.
Дословно сообщение офиса президента: "В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину".
Детали: Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский вылетел рейсовым самолетом за собственные средства".
По данным издания Страна.ua, на Аравийском полуострове Зеленский отдыхает недалеко от столицы Омана - города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
Украинская правда