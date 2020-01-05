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Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны

Воскресенье, 5 января 2020, 16:07
Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны

Парламент Ирака принял резолюцию, в которой попросил правительство отменить просьбу к США о помощи стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Jazeera.

В резолюции говорится, что иракское правительство должно обеспечить государственную монополию на оружие и работать над прекращением военного иностранного присутствия в стране.

Основная цель этой резолюции - заставить США вывести около 5 тысяч американских военных, присутствующих в различных частях Ирака, поясняет агентство AP.

Голосование в парламенте состоялось через два дня после авиаудара США, в результате которого в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Это резко усилило напряженность в регионе.

Резолюция, принятая парламентом, призвала прекратить соглашение, согласно которому Вашингтон более четырех лет назад послал войска в Ирак для помощи в борьбе с "Исламским государством".

Перед голосованием премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди призвал парламент принять срочные меры, чтобы как можно скорее прекратить присутствие иностранных войск.

"Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, это остается лучшим для Ирака в принципе и по практичности", - сказал Абдул Махди в своем выступлении перед парламентом.

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