Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Иран заявил о выходе из ядерного соглашения

Воскресенье, 5 января 2020, 20:21
Иран заявил о выходе из ядерного соглашения

Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

Источник: АP со ссылкой на государственное телевидение Ирана

Детали: Государственное телевидение Ирана заявило, что страна остается открытой для переговоров с европейскими партнерами, которые пока не смогли предложить Тегерану способ продать свою сырую нефть за рубежом, несмотря на американские санкции.

Он также не отказался от предыдущих обещаний, что не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

Однако агентство отмечает, что воскресное объявление Ирана является наиболее четкой угрозой распространению ядерного оружия, которую Иран сделал с тех пор, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке отказался от соглашения в мае 2018 года.

Это также дополнительно усиливает региональную напряженность, поскольку давний враг Ирана Израиль пообещал никогда не позволить Ирану иметь возможность произвести атомную бомбу.

Сообщение появилось в воскресенье вечером после того, как другой иранский чиновник заявил, что Тегеран рассматривает возможность предпринять еще более жесткие шаги в отношении США в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на пятницу в Багдаде.

Что предшествовало: 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.

Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме". 

Предыстория:

  • 8 мая 2019 года иранское правительство объявило, что прекращает соблюдать часть ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.
  • 2018 Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
  • Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Оно позволяет Ирану накапливать небольшие количества урана для исследований, однако запрещает обогащение урана, который используется для производства реакторного топлива, а также, возможно, ядерного оружия.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Иранядерное оружиеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Иран
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН
Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном – The Guardian
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: