Иран заявил о выходе из ядерного соглашения

Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

Источник: АP со ссылкой на государственное телевидение Ирана

Детали: Государственное телевидение Ирана заявило, что страна остается открытой для переговоров с европейскими партнерами, которые пока не смогли предложить Тегерану способ продать свою сырую нефть за рубежом, несмотря на американские санкции.

Он также не отказался от предыдущих обещаний, что не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

Однако агентство отмечает, что воскресное объявление Ирана является наиболее четкой угрозой распространению ядерного оружия, которую Иран сделал с тех пор, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке отказался от соглашения в мае 2018 года.

Это также дополнительно усиливает региональную напряженность, поскольку давний враг Ирана Израиль пообещал никогда не позволить Ирану иметь возможность произвести атомную бомбу.

Сообщение появилось в воскресенье вечером после того, как другой иранский чиновник заявил, что Тегеран рассматривает возможность предпринять еще более жесткие шаги в отношении США в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на пятницу в Багдаде.

Что предшествовало: 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.

Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".

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