Cambridge Analytica работала на украинскую партию – экс-сотрудница

Бывшая сотрудница компании Cambridge Analytica, использовавшей персональные данные людей для влияния на выборы в США 2016 года, Британи Кайзер, заявила, что компания работала на украинскую партию в 2017 году.

Источник: The Guardian

Детали: Документы о деятельности Cambridge Analytica начали публиковаться 2 января на анонимном аккаунте HindsightFiles в Twitter. Опубликованные материалы касались выборов в Малайзии, Кении и Бразилии.

Источником документов оказалась Британи Кайзер.

Отмечается, что больше 100 тысяч документов, касающихся работы компании в 68 странах, которые покажут глобальную инфраструктуру для манипулирования избирателями в "промышленном масштабе", должны быть обнародованы в течение следующих месяцев.

В частности, еще неопубликованные документы свидетельствуют о том, что Cambridge Analytica работала в политическую партию в Украине в 2017 году. Однако название компании не называется.

Документы были получены из электронных учетных записей и жестких дисков Кайзер.

По ее словам, скандал с данными в Facebook был частью более масштабной глобальной операции, которая работала с правительствами, спецслужбами, коммерческими компаниями и политическими кампаниями, чтобы манипулировать людьми и влиять на них.

Кайзер заявила, что решила обнародовать материалы после выборов в Великобритании в прошлом месяце.

Прямая речь Кайзер: "Это так очевидно, что наши избирательные системы широко открыты для злоупотреблений". "Я очень боюсь того, что произойдет на выборах в США в этом году, и я думаю, что один из немногих способов защиты себя - получить как можно больше информации".

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