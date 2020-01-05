Cambridge Analytica работала на украинскую партию – экс-сотрудница
Бывшая сотрудница компании Cambridge Analytica, использовавшей персональные данные людей для влияния на выборы в США 2016 года, Британи Кайзер, заявила, что компания работала на украинскую партию в 2017 году.
Источник: The Guardian
Детали: Документы о деятельности Cambridge Analytica начали публиковаться 2 января на анонимном аккаунте HindsightFiles в Twitter. Опубликованные материалы касались выборов в Малайзии, Кении и Бразилии.
Источником документов оказалась Британи Кайзер.
Отмечается, что больше 100 тысяч документов, касающихся работы компании в 68 странах, которые покажут глобальную инфраструктуру для манипулирования избирателями в "промышленном масштабе", должны быть обнародованы в течение следующих месяцев.
В частности, еще неопубликованные документы свидетельствуют о том, что Cambridge Analytica работала в политическую партию в Украине в 2017 году. Однако название компании не называется.
Документы были получены из электронных учетных записей и жестких дисков Кайзер.
По ее словам, скандал с данными в Facebook был частью более масштабной глобальной операции, которая работала с правительствами, спецслужбами, коммерческими компаниями и политическими кампаниями, чтобы манипулировать людьми и влиять на них.
Кайзер заявила, что решила обнародовать материалы после выборов в Великобритании в прошлом месяце.
Прямая речь Кайзер: "Это так очевидно, что наши избирательные системы широко открыты для злоупотреблений". "Я очень боюсь того, что произойдет на выборах в США в этом году, и я думаю, что один из немногих способов защиты себя - получить как можно больше информации".
Предыстория:
- В 2018 году стал известно, что компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей Facebook без их ведома.
- Компания использовала персональные данные людей, чтобы влиять на избирателей во время президентских выборов в США 2016 года.
- В июле 2019 года Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала компанию Facebook на 5 млрд долларов за нарушение конфиденциальности из-за скандала с Cambridge Analytica.
- До этого Facebook заплатил 644 млн долларов штрафа по требованию правительства Великобритании за тот же скандал с компанией Cambridge Analytica.
- В Италии соцсеть оштрафовали на миллион евро.