На президентских выборах в Хорватии побеждает оппозиционер

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Понедельник, 6 января 2020, 01:13
Зоран Миланович

Во втором туре президентских выборов в Хорватии действующего президента Колинду Грабар-Китарович побеждает представитель оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович.

Источник: DW

Детали: Как сообщает избирательная комиссия страны, Миланович набирает 53 процента, его оппонентка – 47. Сейчас обработано 97 процентов бюллетеней.

Миланович – бывший премьер-министр, в первом туре получил почти 30 процентов. Действующая президент от консервативного Хорватского демократического союза – около 27 процентов.

Для победы во втором туре кандидату необходима поддержка простого большинства избирателей.

Несмотря на церемониальность должности президента в Хорватии, от результатов выборов президента будут зависеть результаты парламентских выборов.

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Украинская правда
Темы: Хорватия виборы


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