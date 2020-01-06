Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ближайшие дни Украину приморозит, будет гололедица

Понедельник, 6 января 2020, 13:12
В ближайшие дни Украину приморозит, будет гололедица

В ближайшие сутки погода в Украине существенно не изменится.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В ближайшие сутки в Украине будет без существенных осадков, лишь в большинстве восточных областей и в Крыму небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, в восточной и южной частях - северо-восточный, 5-10 м/с, на крайнем юге отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах 8-13° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

 

В Киеве погода также без существенных осадков, температура ночью 3-5°мороза, днем около 0°.

В среду, 8 января, ожидается погода без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

 

В Киеве 8 января без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 07 января самая высокая температура днем была 8,0° в 1975г., самая низкая ночью -29,7° в 1935г.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 07 січня найвища температура вдень була 8,0 ° в 1975 р., Найнижча вночі -29,7 ° у 1935 р.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: