Названы имена двух погибших на Донбассе военных
Понедельник, 6 января 2020, 16:52
Стали известны имена двух украинских военных, погибших накануне на Востоке.
Источник: 5 канал со ссылкой на пресс-центр ООС
Детали: Согласно сообщению, 5 января на Донбассе погибли Сергей Рацун и Сергей Дичек.
44-летний Сергей Рацун получил смертельные ранения во время вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил. Армеец родом из города Славута, что на Хмельничине.
Еще один павший украинский боец 48-летний Сергей Дичек из Волочиска Хмельницкой области. Он погиб в результате взрыва военного грузового автомобиля. Машина наехала на противотанковую мину.
Также в штабе сообщили, что в результате взрыва был ранен еще один военный. Сейчас он в военно-медицинском центре в Харькове. Его состояние стабильно тяжелое.
Напомним:
- 5 января в штабе ООС сообщили, что вблизи н.п.Хутир Груз одного из подразделений Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве: один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.