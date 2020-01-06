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Названы имена двух погибших на Донбассе военных

Понедельник, 6 января 2020, 16:52
Названы имена двух погибших на Донбассе военных
5 канал

Стали известны имена двух украинских военных, погибших накануне на Востоке.

Источник: 5 канал со ссылкой на пресс-центр ООС

Детали: Согласно сообщению, 5 января на Донбассе погибли Сергей Рацун и Сергей Дичек.

44-летний Сергей Рацун получил смертельные ранения во время вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил. Армеец родом из города Славута, что на Хмельничине.

Еще один павший украинский боец  48-летний Сергей Дичек из Волочиска Хмельницкой области. Он погиб в результате взрыва военного грузового автомобиля. Машина наехала на противотанковую мину.

Также в штабе сообщили, что в результате взрыва был ранен еще один военный. Сейчас он в военно-медицинском центре в Харькове. Его состояние стабильно тяжелое.

Напомним:

  • 5 января в штабе ООС сообщили, что вблизи н.п.Хутир Груз одного из подразделений Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве: один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Темы: ООСбоевые действия
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