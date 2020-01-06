Названы имена двух погибших на Донбассе военных

Стали известны имена двух украинских военных, погибших накануне на Востоке.

Источник: 5 канал со ссылкой на пресс-центр ООС

Детали: Согласно сообщению, 5 января на Донбассе погибли Сергей Рацун и Сергей Дичек.

44-летний Сергей Рацун получил смертельные ранения во время вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил. Армеец родом из города Славута, что на Хмельничине.

Еще один павший украинский боец 48-летний Сергей Дичек из Волочиска Хмельницкой области. Он погиб в результате взрыва военного грузового автомобиля. Машина наехала на противотанковую мину.

Также в штабе сообщили, что в результате взрыва был ранен еще один военный. Сейчас он в военно-медицинском центре в Харькове. Его состояние стабильно тяжелое.

Напомним: